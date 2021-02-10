"فايزر".. اليابان تتخلى عن ملايين الجرعات وتكشف عن "سبب غريب"

لن يتلقى ملايين الأشخاص في اليابان اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة فايزر، كما هو مخطط له بسبب نقص الحقن (الإبر) المتخصصةـ الأمر الذي من شأنه أن يحبط برنامج التلقيح في البلاد.

ووفقا لوزير الصحة الياباني، نوريهيسا تامورا، فإن الإبر القياسية المستخدمة في اليابان غير قادرة على استخراج الجرعة السادسة والأخيرة من كل عبوة لقاح تصنعها شركة الأدوية الأميركية فايزر.

وكانت اليابان قد حصلت على 144 مليون حقنة من لقاح فايزر، يفترض أنها تكفي لـ 72 مليون شخص، على افتراض أن كل عبوة تحتوي على 6 جرعات.

وفقا ل‍شركة فايزر، يحتاج كل مستلم لجرعتين، تفصل بينهما 3 أسابيع على الأقل، لزيادة مستوى الحماية، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

غير أن النقص في الإبر ذات "المساحة الميتة المنخفضة"، التي تحتوي على مكابس ضيقة يمكنها إخراج أي لقاح متبق داخل العبوة، يعني أنه سيتعين على القائمين بالتحصين والتلقيح في اليابان استخدام إبر قياسية بشكل أساسي قادرة على استخراج 5 جرعات فقط لكل عبوة، أو ما يكفي لـ 60 مليون شخص فقط بدلا من 72 مليونا.