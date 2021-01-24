ايران: نرفض الوساطة القطرية حول السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة لدينا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد، أن طهران ترفض الوساطة القطرية حول السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة لديها.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، طلب عدم الكشف عن هويته: "نعتقد أنه سيأتي وضع يمكننا من خلاله إيجاد حل سريع للمسألة المتعلقة بالسفينة المحتجزة"، بحسب روسيا اليوم .

وأضاف أن "الحكومة ستواصل إجراء المشاورات بشأن هذه القضية مع إيران، ولدينا توقعات مع تشكيل الحكومة الأمريكية الجديدة".

واحتجز الحرس الثوري الإيراني السفينة "إم تي هانكوك كيمي" يوم 4 يناير، بدعوى قيامها بتلوث البيئة.