توزيع أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح كورونا في أميركا

وزعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم الأحد، أكثر من 41.4 مليون جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا أعطت منها 20.5 مليون جرعة.

وقالت المراكز، أنها توزع نوعين من اللقاح هما مودرنا وفايزر-بيونتيك"، مضيفة أن "أكثر من ثلاثة ملايين فرد حصلوا على الجرعة الثانية، بحسب وكالة رويترز

واضافت إنها حصنت 2.4 مليون فرد ضد الوباء بمنشآت رعاية المسنين".

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية في 14 كانون الأول الماضي أكبر حملة تطعيم في تاريخ البلاد.