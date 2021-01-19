كورونا يعود الى الصين: اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي الفيروس

أعلنت وزارة الصحة في الصين عن اكتشاف بؤرة جديدة لعدوى فيروس كورونا في مدينة جيلين.

وبحسب الوزارة، حدث ارتفاع في عدد الإصابات في مدينة جيلين الشمالية الشرقية. وتم خلال اليوم الماضي اكتشاف 118 حالة إصابة في البلاد، منها 43 حالة في جيلين.

وهذا ارتفاع كبير في عدد الحالات مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث سجل عدد قليل من حالات الإصابة في هذه المنطقة.

وأصيب أكثر من 88 ألف شخص، وتوفي 4.6 ألف شخص، وتعافى أكثر من 82 ألف شخص، منذ بداية تفشي الوباء في الصين.