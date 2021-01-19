زعيم الجمهوريين: مقتحمو الكابيتول "حرضهم" ترامب

اعتبر ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي أن مقتحمي مبنى الكابيتول في السادس من يناير، "حرضهم" الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وقال ماكونيل في كلمة له في الكونغرس: "لقد تغذى هؤلاء بالأكاذيب، حرضهم الرئيس وغيره من أصحاب النفوذ".
وأضاف: "الكونغرس قام بواجبه بالمصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في 6 يناير، بالرغم من أعمال العنف".
وتابع: "سننظم حفل تنصيب آمن وناجح هنا عند مبنى الكابيتول".
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