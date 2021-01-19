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قطر تبدي استعدادها للتوسط بين إيران ودول الخليج


طالب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دول الخليج بالدخول في حوار مع إيران، مشيرا إلى أن هذا هو الوقت المناسب للدوحة للتوسط في مفاوضات.

وأضاف بن عبد الرحمن في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها أيضا نفس الرغبة، حسبما ذكرت "رويترز".

وقال الوزير القطري إن حكومته تدعم المناقشات الجارية بين إيران وكوريا الجنوبية للإفراج عن ناقلة نفط احتجزها الحرس الثوري الإيراني مطلع هذا الشهر.

وعن المحادثات المحتملة بين واشنطن وطهران قال إن بلاده تريد تحقيق الإنجاز وترغب في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

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