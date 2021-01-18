الصحة العالمية تتوقع تجاوز وفيات العالم 100 ألف أسبوعياً بسبب "كوفيد-19"

قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تزيد الوفيات العالمية بسبب كوفيد-19 على 100 ألف في الأسبوع.

وأوضح في تحديث للتقرير الوبائي قدمه في اجتماع لمجلس المنظمة أن منطقة الأمريكتين تسجل نحو 47 بالمئة من أعداد الوفيات الراهنة.

وأضاف "حاليا الوضع الوبائي متحرك ومتباين وزادت السلالات الجديدة من تعقيده".

وفي أوروبا تستقر أعداد الوفيات والإصابات لكن عند مستويات مرتفعة.