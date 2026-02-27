الصفحة الدولية

الجيش الأفغاني يحذر إسلام آباد: استمرار الهجمات سيواجه برد أكثر حزماً


أعلن قائد الجيش الأفغاني، قاري فصيح الدين فطرت، اليوم الجمعة ( 27 شباط 2026 )، عن شن عمليات انتقامية استهدفت نقاطاً عسكرية باكستانية على طول الخط الفاصل بين البلدين، مؤكداً أن القوات الأفغانية لن تسمح بمرور أي اعتداء على أراضيها دون رد.

وقال القائد العسكري الأفغاني في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم": "لن نسمح لأي اعتداء على وحدة أراضينا، وقواتنا قادرة على الدفاع عن كل شبر من الأراضي الأفغانية".

وأضاف أن "أي استمرار للهجمات سيقابل برد أكثر حزماً"، مشيرا الى أن "الجيش الأفغاني يمتلك القدرة على نقل المعركة إلى عمق الأراضي الباكستانية، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد، إذا دعت الضرورة لذلك".

وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة هجمات متبادلة على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان، والتي تشهد نشاطاً مسلحاً لعناصر متطرفة في المناطق الحدودية، حيث كانت كابول قد أعربت في مناسبات سابقة عن قلقها من استخدام الأراضي الباكستانية كنقاط انطلاق لشن هجمات داخل أفغانستان، ما دفع الجيش إلى تعزيز جاهزيته العسكرية على طول الحدود.

وتعكس التطورات الأخيرة تصاعد حدة التوتر بين الجانبين، ما يضع المنطقة أمام تحديات أمنية كبيرة تتطلب مراقبة دقيقة وتحركاً متوازناً لتفادي أي تصعيد إضافي.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
