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المدعي العام السابق: حذرت ترامب ان فريقه القانوني التهريجي يكذبون عليه لكنه لم يستمع


اكد المدعي العام الامريكي السابق ويليام بار ، الثلاثاء، انه حذر الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بان فريق القانوني التهريجي يكذبون عليه بشان تزوير الانتخابات لكنه لم يستمع الى ذلك .

ونقل موقع روستوري في تقرير  عن بار قوله لقد ” قلت لترامب بان جهوده لالغاء نتائج الانتخابات  ستمنى بالفشل  وأن فريقه القانوني كان يكذب عليه بشأن وجود تزوير للناخبين على نطاق واسع”.

واضاف ان ” نظريات الرئيس المنتهية ولايته بشأن سرقة الانتخابات كانت مجرد هراء لادليل عليه ومع ذلك ، رفض ترامب التراجع وطالب بار بمراقبة جلسة تزوير الناخبين التي رتبها المحامي رودي جولياني”.

واوضح بار أن ” ماروج له محامي ترامب وزميلته المحامية سيدني باول لا معنى له، فأنا مراقب قانوني مطّلع جدًا واستطيع  معرفة ماهية النظرية هنا. إنها مجرد نقطة مبعثرة  كل شيء كان على التل وقد ذهب الان”.

يذكر ان المدعي العام السابق  واجه ترامب في المكتب البيضاوي قبل وقت قصير من مغادرته وزارة العدل في أواخر كانون الاول الماضي  وأبلغه بصراحة أنه لا يوجد تزوير واسع النطاق للناخبين قبل ان يجبره الرئيس على تقديم استقالته بعد اقل من شهر من ذلك التاريخ “.

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