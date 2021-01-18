طهران: ليس لدينا أي تواصل مع إدارة بايدن

نفى مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، الاثنين، أن تكون طهران على تواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكدا أن إيران لم تقم مع إدارة جو بايدن أي علاقات ثنائية.

وقال واعظي في حديث لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "على الإدارة الأمريكية الجديدة إعادة الظروف إلى ما كانت عليه قبل رئاسة دونالد ترامب".

وبين، ان "طهران جادة بالنظر الى ما ستتخذه ادارة بايدن من خطوات تخص اعادة الاوضاع الى ما قبل عهد ترامب".

ودعا مدير مكتب روحاني، إلى "رفع كافة العقوبات التي فرضت في عهد ترامب على الكيانات والأشخاص في إيران"، مشيرا إلى أن "السياسة الإيرانية مع الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون الالتزام مقابل الالتزام وتنفيذ الإجراءات مقابل تنفيذ الإجراءات والبيانات مقابل البيانات".

واوضح واعظي إن "علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن ما يفترض بإدارة بايدن القيام به، وعلينا التأكد من أثر خطوات الطرف المقابل حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات متبادلة