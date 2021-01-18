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إدارة ترامب توجه ضربة جديدة إلى هواوي الصينية


أخطرت إدارة ترامب موردي شركة هواوي، بما في ذلك شركة إنتل لصناعة الرقاقات، بأنها تلغي تراخيص معينة للبيع للشركة الصينية وتعتزم رفض عشرات الطلبات الأخرى لتزويد شركة الاتصالات.

ويعتبر هذا الإجراء – من المحتمل أن يكون الأخير ضد شركة هواوي في عهد الرئيس الجمهوري (دونالد ترامب) – هو الأحدث في جهد طويل الأمد لإضعاف أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم، التي تعتبرها واشنطن تهديدًا للأمن القومي.

وجاءت الإخطارات وسط فورة من الجهود الأمريكية ضد الصين في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها وكالة رويترز توثق الإجراءات، قالت رابطة صناعة أشباه الموصلات: إن وزارة التجارة تنوي رفض عدد كبير من طلبات الترخيص للتصدير إلى هواوي وإلغاء ترخيص واحد على الأقل تم إصداره سابقًا.

وقالت مصادر مطلعة على الوضع: إن هناك أكثر من إلغاء وإنه تم سحب ثمانية تراخيص من أربع شركات

وتم إلغاء ترخيص واحد على الأقل لشركة Kioxia اليابانية لصناعة رقاقات الذاكرة المحمولة، وقالت الشركة، المعروفة سابقًا باسم Toshiba Memory: إنها لا تكشف عن تفاصيل العمل المتعلقة بمنتجات أو عملاء معينين.

وقال البريد الإلكتروني لجمعية أشباه الموصلات: إن الإجراءات امتدت إلى نطاق واسع من المنتجات في صناعة أشباه الموصلات، وسألت الشركات عما إذا كانت قد تلقت إخطارات.

وأشار البريد الإلكتروني إلى أن الشركات كانت تنتظر عدة أشهر لقرارات الترخيص، ومع بقاء أقل من أسبوع في الإدارة، كان التعامل مع حالات الرفض تحديًا.

ولدى الشركات التي تلقت إخطارات بالرفض 20 يومًا للرد، ولدى وزارة التجارة 45 يومًا لإبلاغها بأي تغيير في القرار أو يصبح نهائيًا، وسيكون أمام الشركات بعد ذلك 45 يومًا أخرى للاستئناف.

ووضعت الولايات المتحدة هواوي ضمن قائمة الكيانات الخاصة بوزارة التجارة في شهر مايو 2019، وحظرت على الموردين بيع السلع والتكنولوجيا الأمريكية لها.

وتم السماح ببعض المبيعات ورفض البعض الآخر بينما كثفت الولايات المتحدة حملتها ضد الشركة من خلال توسيع سلطة الولايات المتحدة لطلب تراخيص لمبيعات أشباه الموصلات المصنوعة في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وقبل الإجراء الأخير، كان هناك نحو 150 ترخيصًا معلقًا لسلع وتكنولوجيا بقيمة 120 مليار دولار، التي تم تعليقها لأن الوكالات الأمريكية المختلفة لم تتمكن من الاتفاق على ما إذا كان ينبغي منحها

وهناك 280 مليار دولار أخرى من طلبات الترخيص الخاصة بالسلع والتكنولوجيا لشركة هواوي لم تتم معالجتها بعد، لكن من المرجح الآن أن يتم رفضها.

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