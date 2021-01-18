اعتقال رجل مسلح بأوراق حضور مزورة لحفلِ تنصيب بايدن

أعلنت الشرطة الأميركية اعتقال رجل مسلح في واشنطن يحمل أوراقاً مزورة لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء المقبل.

في الباحة الخارجية لمبنى الكابيتول جرت العادة ان يتدفق ملايين الاميركيين الى العاصمة واشنطن لحضور حفل تنصيب الرئيس. لكن هذه المرة تختلف عن سابقاتها اذ سيكون لهذه المراسم طعم خاص فلا حضور للعامة ولن يُسمح إلا لحاملي التصاريح بدخول المنطقة.

اجراءات تأتي خشية من تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد الاسبوع المقبل وسط انتشار عسكري غير مسبوق وترجيحات بأن يفوق عدد العسكريين الذين يُسيّرون دوريات في واشنطن أعداد الحاضرين في باحة الكونغرس.

ووسط هذه التدابير الامنية اعلنت الشرطة الاميركية عن توقيف رجل مسلح ومدجج بالذخيرة في واشنطن وذلك خلال محاولته عبور إحدى نقاط التفتيش على مقربة من مبنى الكابيتول. بيان للشرطة اوضح ان المسلح كان بحوزته اعتماد مزيّف لحضور مراسم التنصيب.

وبالتزامن مع ذلك نظّمَ أنصارُ ترامب تظاهرةً مسلحة أمامَ مبنى الكابيتول في أوستن. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فقد شُوهد رجالٌ يحملون مسدساتٍ وعبواتٍ وأجهزةَ راديو محمولة في مشهد مشابه لعملية اقتحام انصار ترامب للكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير احتجاجا على فوز بايدن في الانتخابات.

وبمجرد تسلمه السلطة سيوقّع بايدن في يوم التنصيب أوامر تنفيذية تتعلق بالتصدي لجائحة كورونا وتدهور الاقتصاد الأميركي واللامساواة العرقية والتغيّر المناخي وايضا رفع الحظر عن دخول مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، وفق ما أعلن أحد كبار مستشاري بايدن.

ياتي هذا فيما انتهى بايدن من تشكيل فريقه الدبلوماسي. فقد عين الدبلوماسية المخضرمة ويندي شيرمان لتولي منصب نائب وزير الخارجية وهي التي قادت الوفد الأميركي المفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

كما أعلن بايدن ترشيح فيكتوريا نولاند لمنصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اضافة الى مسؤولين اخرين فيما من المقرر ان تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جلسة الثلاثاء لتعيين أنتوني بلينكن مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية.