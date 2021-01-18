الصفحة الدولية

اعتقال رجل مسلح بأوراق حضور مزورة لحفلِ تنصيب بايدن


أعلنت الشرطة الأميركية اعتقال رجل مسلح في واشنطن يحمل أوراقاً مزورة لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء المقبل.

في الباحة الخارجية لمبنى الكابيتول جرت العادة ان يتدفق ملايين الاميركيين الى العاصمة واشنطن لحضور حفل تنصيب الرئيس. لكن هذه المرة تختلف عن سابقاتها اذ سيكون لهذه المراسم طعم خاص فلا حضور للعامة ولن يُسمح إلا لحاملي التصاريح بدخول المنطقة.

اجراءات تأتي خشية من تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد الاسبوع المقبل وسط انتشار عسكري غير مسبوق وترجيحات بأن يفوق عدد العسكريين الذين يُسيّرون دوريات في واشنطن أعداد الحاضرين في باحة الكونغرس.

ووسط هذه التدابير الامنية اعلنت الشرطة الاميركية عن توقيف رجل مسلح ومدجج بالذخيرة في واشنطن وذلك خلال محاولته عبور إحدى نقاط التفتيش على مقربة من مبنى الكابيتول. بيان للشرطة اوضح ان المسلح كان بحوزته اعتماد مزيّف لحضور مراسم التنصيب.

وبالتزامن مع ذلك نظّمَ أنصارُ ترامب تظاهرةً مسلحة أمامَ مبنى الكابيتول في أوستن. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فقد شُوهد رجالٌ يحملون مسدساتٍ وعبواتٍ وأجهزةَ راديو محمولة في مشهد مشابه لعملية اقتحام انصار ترامب للكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير احتجاجا على فوز بايدن في الانتخابات.

وبمجرد تسلمه السلطة سيوقّع بايدن في يوم التنصيب أوامر تنفيذية تتعلق بالتصدي لجائحة كورونا وتدهور الاقتصاد الأميركي واللامساواة العرقية والتغيّر المناخي وايضا رفع الحظر عن دخول مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، وفق ما أعلن أحد كبار مستشاري بايدن.

ياتي هذا فيما انتهى بايدن من تشكيل فريقه الدبلوماسي. فقد عين الدبلوماسية المخضرمة ويندي شيرمان لتولي منصب نائب وزير الخارجية وهي التي قادت الوفد الأميركي المفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

كما أعلن بايدن ترشيح فيكتوريا نولاند لمنصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اضافة الى مسؤولين اخرين فيما من المقرر ان تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جلسة الثلاثاء لتعيين أنتوني بلينكن مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الولايات المتحدة.. اعتقال مفوض نيو مكسيكو على خلفية اقتحام الكابيتول
ترامب أعتاد على تمزيق الوثائق بعد الاطلاع عليها وموظفو البيت الأبيض قضوا ساعات في جمعها
اعتقال رجل مسلح بأوراق حضور مزورة لحفلِ تنصيب بايدن
حريق ضخم يلتهم مستودعات قرب العاصمة السعودية الرياض
بايدن يعين كبيرة المفاوضين الأمريكيين في اتفاق إيران النووي بمنصب نائب وزير الخارجية في إدارته
6436 إصابة جديدة بكورونا في تركيا
ظريف تعليقا على تحليق قاذفات B52 الأمريكية: إيران لا تخجل من سحق المعتدين
هزة أرضية تضرب ولاية شرقي تركيا
سفير روسيا يستغرب تجاهل اتحاد أطباء تركيا للقاح "سبوتنيك V"
الهند تعلن ظهور أعراض جانبية على 52 شخصا من المطعمين بلقاح كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك