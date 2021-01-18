حريق ضخم يلتهم مستودعات قرب العاصمة السعودية الرياض

اندلع حريق ضخم في منطقة الرياض وسط السعودية، والتهم عددا من المستودعات والمخازن على طريق الخرج القديم.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرقها حاصرت الحريق، نافية وقوع إصابات.

فيما نشر سعوديون مقاطع فيديو تظهر دخانا أسود كثيفا في سماء الرياض بسبب الحرائق وتصاعد ألسنة اللهب، الأمر الذي أثار الفزع والهلع في صفوف المواطنين بسبب ضخامة الحريق، حيث امتدت النيران على مساحة كبيرة.

ولم تُعرف بعد أسباب الحادث، لكن متابعين تحدثوا عن سماع أصوات انفجارات قبل اندلاع الحريق.