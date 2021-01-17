الصفحة الدولية

الهند تعلن ظهور أعراض جانبية على 52 شخصا من المطعمين بلقاح كورونا


قال مسؤول حكومي في الهند إن أعراضا جانبية ظهرت على 52 شخصا من الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال حملة التطعيم التي انطلقت أمس السبت.

وأوضح أن الآثار الجانبية في مجملها خفيفة بالنسبة لـ 51 شخصا، فيما يعاني شخص واحد فقط يشتغل حارسا في مؤسسة طبية بجنوب نيودلهي من أعراض خطيرة نسبيا، من بينها ضيق حاد في التنفس واختلال في خفقان القلب وصداع، وهو حاليا في العناية المركزة.

تعتمد الهند في تطعيم مواطنيها على لقاحين محليين كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد أعلن قبل أيام استعداد بلاده لتوفيرهما للعالم من أجل "إنقاذ البشرية"، كما قال، من الوباء. أحد اللقاحين هو "أسترازينيكا"، الذي للباحثين الهنود إسهام في صنعه، والثاني هو "كوفاكسين" الذي ابتكرته الشركة الهندية "بهارات بيوتيك" بالتعاون مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية الحكومي.

وأعلنت السلطات الهندية أنها قررت أن تكون جمهورية نيبال، التي يزور وزير خارجيتها نيودلهي، من بين الأوائل الذين سيحصلون على لقاحيها مثلما ستوضح ذلك في جدول خاص الأسبوع المقبل.

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سفير روسيا يستغرب تجاهل اتحاد أطباء تركيا للقاح "سبوتنيك V"
الهند تعلن ظهور أعراض جانبية على 52 شخصا من المطعمين بلقاح كورونا
صحيفة: بريطانيا قد تكون أول دولة يزورها بادين كرئيس للولايات المتحدة
سلطنة عمان تغلق منافذها البرية لمدة أسبوع قابلة للتمديد
وفاة نائب روسي بعد إصابته بكورونا
أمريكيات يستدرجن المشاركين في اقتحام الكونغرس عبر الإنترنت لتسليمهم لمكتب التحقيقات الفيديرالي
الإمارات تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا
تقارير: بعض موظفي تويتر أغلقوا حساباتهم خوفا من انتقام مؤيدي ترامب
مصادر أمريكية: ترامب لن يترك "الحقيبة النووية" لبايدن
بعد وفيات النرويج.. خبراء صحة صينيون يدعون إلى تعليق استخدام لقاحي "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك