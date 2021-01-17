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بعد وفيات النرويج.. خبراء صحة صينيون يدعون إلى تعليق استخدام لقاحي "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا"


دعا خبراء صينيون في مجال الصحة النرويج وبقية دول العالم إلى تعليق استعمال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تعتمد على تقنية الـ MRNA على غرار تلك التي تنتجها شركة "فايزر".

وشدد الخبراء الصينيون على ضرورة التخلي عن هذا النوع من اللقاحات، بالنسبة للمسنين بشكل خاص، بعد وفاة 23 من المتقدمين في السن في النرويج، مما يثير الشكوك والمخاوف حول مدى سلامة اللقاح.

وبرر الخبراء موقفهم بكون اللقاحات المعتمدة على تقنية الـ MRNA لم يحظ اختبارها بالوقت الكافي للوقوف على تداعياتها على البشر بمختلف شرائحهم وخصوصياتهم الصحية، مما يجعل سلامتها غير يقينة. ودعوا إلى المزيد من الفحوصات للتأكد من أن الوفيات ناتجة عن اللقاحات وليس عن غيرها من الأسباب.

وكانت أوسلو، التي تعتمد لقاحي "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا" المعتمدين على تقنية الـ MRNA، قد أعلنت الخميس الماضي وفاة 23 شخصا بعد تطعيمهم بلقاح "فايزر/بيونتيك".

وحسب الوكالة النرويجية للأدوية، "قد تكون الآثار الجانبية الشائعة قد ساهمت في حدوث مآل قاس (للعملية) لدى كبار السن الضعفاء" الذين ذكرت تقارير إعلامية نرويجية أن أعمارهم تتراوح بين 80 و90 عاما.

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