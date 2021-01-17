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"نيويورك تايمز": بايدن سيلغي حظر السفر مع العديد من الدول الإسلامية بيومه الأول


أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن الرئيس المنتخب جو بايدن سيلغي حظر السفر مع العديد من الدول الإسلامية، وينضم مجددا إلى اتفاق باريس للمناخ في اليوم الأول من ولايته.

ونقلت الصحيفة عن رئيس موظفي البيت الأبيض بإدارة بادين رون كلاين، أن الرئيس المنتخب يعتزم إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي ستكون جوهرية ورمزية، تشمل إلغاء حظر الرحلات الجوية مع العديد من البلدان ذات الغالبية المسلمة، والانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ.

وأضاف كلاين: "بايدن يعتزم تمديد القيود الوبائية على "عمليات الإخلاء" ودفع قروض الطلاب، والطلب من الوكالات معرفة كيفية لم شمل الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم على الحدود".

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