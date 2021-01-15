النفط يهبط في ظل إجراءات عزل عام في الصين

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ كبحت مخاوف بشأن خضوع مدن صينية لإجراءات عزل عام بسبب تفشي كورونا موجة صعود مدفوعة ببيانات واردات قوية من الصين وخطط أمريكية لحزمة تحفيز.

وهبط "برنت" بنسبة 0.8 بالمئة إلى 55.96 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش، بعد أن ربح 0.6 بالمئة أمس الخميس.

وانخفض خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 53.28 دولار للبرميل، بعد أن زاد أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

ويتجه "برنت" صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بينما يمضي الخام الأمريكي على مسار تحقيق ثالث مكسب أسبوعي.

وبينما يواجه المنتجون تحديات لا مثيل لها لموازنة معادلات العرض والطلب في ظل حساب متغيرات تنطوي على توزيع اللقاح مقابل إجراءات العزل العام، فإن العقود المالية تلقى الدعم بفضل أداء قوي للأسهم وضعف الدولار، مما يقلص تكلفة النفط، بجانب طلب صيني قوي.

وربما تزيد حزمة إنقاذ بقيمة تريليوني دولار تقريبا تهدف للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة والتي كشف عنها الرئيس جو بايدن الطلب على النفط من أكبر مستهلك في العالم للخام.