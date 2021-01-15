وفاة 23 شخصاً بعد تلقيهم لقاح فايزر في النرويج

أفادت وكالة الأدوية النرويجية أن المتخصصين في النرويج يحققون في أسباب وفاة 23 شخصًا بعد تلقيحهم ضد فيروس كورونا.

وجاء في التقرير الذي صدر اليوم الخميس:

"حدثت 23 حالة وفاة مرتبطة باللقاحات، 13 منها تمت دراستها حتى الآن. الآثار الجانبية الشائعة يمكن أن تسهم في مسار أكثر خطورة للأمراض لدى كبار السن".

كما لوحظ في الوكالة، تتم دراسة كل حالة بعناية. قام المعهد الوطني للصحة بتغيير طفيف في التوصيات الخاصة بتطعيم المرضى الأكبر سنًا المصابين بأمراض خطيرة.

وبدأت النرويج بتطعيم السكان ضد فيروس كورونا في 27 كانون الأول الماضي بلقاح فايزر، وكان سكان دور رعاية المسنين في أوسلو أول من يتلقون التطعيمات. في الوقت الحالي، تم تطعيم أكثر من 25 ألف شخص.

كما لاحظت وكالة "إن آر كي" ( NRK TV)، أنه تم تسجيل جميع الوفيات بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا والذين يعانون من سوء الحالة الصحية.

وقالت الوكالة أنه: "هذه الحالات ليست مقلقة بشكل خاص. من الواضح أن هذا اللقاح له عامل خطر صغير جدًا، مع استثناءات قليلة عندما يتعلق الأمر بالمرضى المسنين الذين يعانون من سوء الحالة الصحية".