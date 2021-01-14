روحاني: هيبة أميركا والثقة بها ستستغرق سنوات لتعود

أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني الى ان “سقوط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دليل على أن التنمر والعنصرية وانتهاك القانون، لن تكون محمودة العواقب”،

لافتا إلى أن “من يواجه السقوط اليوم، هو ذاته من سعى إلى إسقاط النظام الإيراني خلال السنوات الماضية”.

وأكد روحاني أن “العالم يشهد ظاهرة نادرة، تتمثل بسقوط مستبد في الولايات المتحدة الأميركية”.

وأضاف: “ترامب تسبب بخسائر كبيرة للشعب الأميركي، وهيبة أميركا، والثقة بها ستستغرق سنوات لتعود كما كانت عليه قبل ترامب”، لافتاً الى أن “لا أحد كان يعتقد أن ترامب سيثير الفوضى داخل أميركا، وضد الديمقراطية”.

وأوضح الرئيس الإيراني أن “ما تشهده طهران في أميركا، ليس نهاية إدارة أميركية، بل نهاية سياسة الضغوط القصوى والحرب الاقتصادية على إيران”، مؤكدا أن “كل ما عانت منه إيران خلال السنوات الأربع الماضية، كان جراء الحرب الاقتصادية، والجرائم، والعقوبات الأميركية”.

وشدد روحاني على أن “العقوبات الأميركية أثرت على الحياة الاقتصادية، لكنها لم تخضع إيران”، مشيرا إلى أن “الإدارة الأميركية الجديدة تعلم جيدا أن سياسة الضغوط القصوى فشلت، ولا يمكن أن تستمر”.

وتابع قائلا: “شعبنا تحمل الكثير من المشكلات، لكنه لم يركع للضغوط الأميركية، ونحن واثقون من أننا سنشهد نتيجة صمودنا ومقاومتنا خلال الأشهر المقبلة”.