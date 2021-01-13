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جامعة أمريكية تسحب شهادة "الدكتوراه الفخرية" من رودي جولياني


أعلنت كلية في ولاية فيرمونت الأمريكية أنها ستسحب شهادة فخرية كانت قد قدمتها للمحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب، رودي جولياني في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

وأكدت كلية "ميدلبري" في بيان أنها اتخذت قرارا بإلغاء الدرجة التي منحتها لجولياني في عام 2005، وتم إبلاغ مكتبه بهذا الأمر".

وكان رئيس الكلية لوري باتون، اتهم جولياني بـ"إثارة انتفاضة عنيفة في مبنى الكابيتول وتمرد ضد الديمقراطية بحد ذاتها".

وجولياني هو واحد من عدد من حلفاء ترامب الذين كرروا مزاعم تبين أنه لا أساس لها بشأن عمليات تزوير بالانتخابات الرئاسية، التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقد بدأ مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة التشريع لمساءلة ترامب للمرة الثانية خلال فترة حكمه بعد فشل المبادرة السابقة عام 2019.

ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون في مجلس النواب، ترامب بالتحريض على التمرد عبر الخطاب، الذي ألقاه يوم 6 يناير ويعتبر على نطاق واسع أنه حث أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس في حدث أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وفي حال المصادقة على مشروع القانون حول مساءلة ترامب سيتم إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن فيه الجمهوريون.

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