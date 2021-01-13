مسؤول إيراني: نتفاوض مع روسيا والصين لشراء لقاح كورونا

أعلن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، بأن إيران تجري مفاوضات مع الصين وروسيا حول شراء لقاح ضد كورونا، وتنجز عملا مشتركا مع كوبا لصنع اللقاح.

ولفت واعظي الى ان برنامج "كوفاكس" خصص 16 مليونا و800 الف حقنة لإيران التي دفعت مبلغ 52 مليون يورو ازاء ذلك، موضحا بان ايران هي التي تختار نوع اللقاح.

في سياق متصل، أوضح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سعيد نمكي، أنه تم إجراء الاختبار السريري للمرحلتين الثانية والثالثة للقاح المشترك مع كوبا خارج البلاد، ومن المقرر صنع اللقاح في معهد "باستور" بطهران والبدء كذلك بالمرحلة السريرية الثالثة.

وأكد بان وزارة الصحة تعمل لتوفير اللقاح من مصادر موثوقة، وأضاف: "لقد طرحنا الموضوع خلال اجتماع الحكومة اليوم وكلف رئيس الجمهورية البنك المركزي، وسنقوم باستيراد أول لقاح، علما بأننا حددنا بروتوكول حقن اللقاح بشان الفئات ذات الأولوية".

وأعلن بأن صنع اللقاح الداخلي سينجز حتى الربيع القادم.