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لاحتواء كورونا.. تونس تفرض عزلاً عاماً


أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قررت فرض عزل يشمل إغلاق المدارس لأربعة أيام اعتبارا من الخميس لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة التونسية، إن عدد الإصابات الجديدة ب‍فيروس كورونا بلغ مستوى قياسيا وصل إلى 3074 إصابة وسط مخاوف كبيرة مع بلوغ أقسام الرعاية الفائقة في أغلب المستشفيات العامة طاقتها القصوى وغياب جدول زمني قريب لبدء التطعيم.

وقال مسؤولون إن الوضع الصحي حرج للغاية وإن كل الخيارات متاحة.

وتفرض تونس منذ أشهر حظر تجول أثناء الليل ومنعت التنقل بين الولايات.

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لاحتواء كورونا.. تونس تفرض عزلاً عاماً
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