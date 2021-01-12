مكتب ال FBI : لدينا معلومات عن نية مجموعة مسلحة القيام باعمال مسلحة اذا تمت تنحية ترامب

قال مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي FBI ان لديه معلومات عن مجموعة مسلحة تنوي السفر إلى واشنطن في 16 يناير

واوضح المصدر ان المجموعة المسلحة تعتزم عمل انتفاضة كبرى إذا حاول الكونغرس تنحية ترمب من خلال تفعيل التعديل 25

ووفق نشرة FBI فإن هذه المجموعة تخطط لاحتجاجات مسلحة بجميع مقرات البرلمانات المحلية للولايات يوم 16 يناير كما تدعو المجموعة المسلحة إلى اقتحام المحاكم والمباني الحكومية حال عزل ترمب قبل يوم التنصيب