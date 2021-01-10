الديمقراطيون يقدمون تشريعاً لمساءلة ترامب

قال النائب الديمقراطي تيد ليو، السبت، إن الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي سيطرحون تشريعاً يوم الاثنين يدعو لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وفي تغريدة على تويتر، قال ليو الذي شارك بنشاط في محاولة مساءلة ترامب في ديسمبر كانون الأول عام 2019 والتي فشلت في مجلس الشيوخ في نهاية المطاف، إن هناك 180 داعما لتشريع من مادة واحدة لمساءلة ترامب بغرض عزله، في أعقاب احداث الشغب التي قام بها أنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس