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الديمقراطيون يخططون لإطلاق إجراءات العزل بحق ترامب في مجلس النواب يوم الاثنين


يخطط الديمقراطيون في مجلس النواب لإطلاق إجراءات العزل بحق الرئيس دونالد ترامب مطلع الأسبوع القادم، في سياق اقتحام الكابيتول الأربعاء الماضي.

وأكد المشرع الديمقراطي تيد ليو على حسابه في "تويتر" اليوم السبت أن أكثر من 180 عضوا في مجلس النواب انضموا حتى الآن إلى مواد العزل التي أعدها بالتعاون مع زميليه جايمي راسكين وديفيد سيسيلاين، مشيرا إلى أن هذه المواد سيتم تقديمها إلى مجلس النواب الاثنين المقبل

وأفادت قناة CBS بأن هذه المواد تحمل ترامب المسؤولية عن "التورط في جرائم ومخالفات خطيرة من خلال التحريض على أعمال عنف ضد حكومة الولايات المتحدة".

بدورها، أعربت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في بيان أصدرته في أعقاب اجتماع افتراضي عقدته مع الكتلة الديمقراطية في المجلس الجمعة، عن أمل المشرعين في أن ينتحى ترامب عن الحكم فورا، مشيرة إلى أنه إن لم يحدث ذلك فإنها وجهت لجنة القواعد التابعة للمجلس بالمضي قدما في تطبيق مشروع القرار الذي أعده راسكين اعتمادا على التعديل الـ25 لدستور البلاد.

وذكرت مصادر CBS أن ترامب لا ينوي ترك منصبه قبل انتهاء فترة ولايته في 20 يناير، فيما وصف البيت الأبيض مواد العزل المذكورة بأنها مسيسة.

في غضون ذلك، أفادت CBS بأن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزع على السيناتورات الجمعة مذكرة تنص على أن أقرب موعد يمكن أن تنطلق فيه أي محاكمة عزل، إن لم يتم التوافق الكامل على إطلاقها فورا داخل المجلس، هو 19 يناير، قبل يوم من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

واقتحم مئات من أنصار ترامب الأربعاء الماضي، عقب إلقائه كلمة أمامهم، مبنى الكابيتول، قبل عقد غرفتي الكونغرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات، ما تسبب في أعمال عنف وشغب أودت بأرواح خمسة أشخاص على الأقل بينهم ضابط شرطي.

 

 

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