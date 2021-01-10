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في ضربة جديدة إلى الصين.. الاحمق بومبيو يعلن رفع جميع قيود الولايات المتحدة المفروضة على تعاونها مع تايوان


أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رفع الولايات المتحدة كل القيود التي فرضتها سابقا على تعاونها مع تايوان، في ضربة جديدة إلى الصين من قبل الإدارة الحالية في واشنطن.

وقال بومبيو، في بيان: "تمثل تايوان ديمقراطية متطورة بشكل ديناميكي وشريكا موثوقا به للولايات المتحدة، وعلى الرغم من ذلك كانت وزارة الخارجية على مدار عدة عقود تفرض قيودا داخلية معقدة لرقابة تعاون دبلوماسيينا وموظفينا مع زملائهم التايوانيين. الولايات المتحدة اتخذت هذه الإجراءات بشكل أحادي الجانب في محاولة منها لاسترضاء النظام الشيوعي في بكين. لم تعد هناك حاجة إلى ذلك".

وأضاف بومبيو: "أعلن اليوم أنني أرفع كل هذه القيود المفروضة بشكل أحادي. على أجهزة السلطة التنفيذية أن تعتبر كل إرشادات الاتصال الخاصة بالعلاقات مع تايوان والتي تم إصدارها سابقا من قبل وزارة الخارجية... باطلة وغير معمول بها".

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.

واتبعت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، الذي تنتهي ولايته يوم 20 يناير، نهجا قاسيا ضد الصين منذ توليه السلطة عام 2016 حيث وصف مرارا النظام الشيوعي الصيني بأحد أكبر التهديديات للعالم برمته كما فرض سلسلة عقوبات موجعة على البلاد.

وتدير تايوان منذ العام 1949 سلطات لا تعترف بشرعية النظام الحكومي في باقي الأراضي الصينية، بينما تعتبر بكين الجزيرة من إحدى محافظاتها.

وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الثنائية مع إدارة تايوان عام 1979 وتتبع منذ ذلك الحين سياسة "صين واحدة"، لكن الاتصالات بين واشنطن وتايبيه تشهد تعزيزا لافتا في السنوات الأخيرة على خلفية تزايد التوتر الصيني الأمريكي

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