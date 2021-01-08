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بريطانيا تسجل قفزة غير مسبوقة للإصابات والوفيات اليومية بكورونا وسط انتشار سلالته المتحورة


أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 68035 إصابة و1325 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يمثل ارتفاعا قياسيا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد  "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 68053، ليصل إلى مستوى 2957472 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا والذي بلغ يوم 5 يناير 60916 حالة، وفي 6 يناير 62322، وفي 7 يناير 52618.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 1325 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 82624 متوفيا.

وتشير هذه البيانات إلى قفزة غير مسبوقة للوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد حيث بلغ هذا المؤشر يوم 5 يناير 830 حالة، وفي 6 يناير 1041، وفي7 يناير 1162.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن عمدة العاصمة لندن، صديق خان، حالة الطوارئ في المدينة بسبب تفشي الفيروس، محذرا من انهيار نظام الرعاية الصحية الوطني في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وفي الوقت ذاته رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.

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