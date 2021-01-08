الصفحة الدولية

أكثر من 200 مشرع في الكونغرس الأمريكي يدعمون عزل ترامب عن السلطة


أفادت قناة "NBC" استنادا إلى إحصاءاتها بأن أكثر من 200 مشرع في الكونغرس الأمريكي يؤيدون التحرك الهادف إلى عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي تنتهي صلاحياته يوم 20 يناير.

وقالت القناة، في تقرير أصدرته صباح الجمعة، أن هناك أكثر من 200 مشرع في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب يدعمون المبادرة الخاصة بعزل ترامب على خلفية حادث اقتحام مجمع الكابيتول، مبينة أن جميعهم تقريبا ينتمون إلى الحزب الديمقراطي أو مستقلون.

وتشمل الإجراءات التي يجري بحثها في هذا السياق اللجوء إلى التعديل الـ25 في الدستور الأمريكي والذي ينص على نقل السلطة إلى نائب الرئيس في حال عجز الرئيس عن تنفيذ مهامه، أو إطلاق عملية ثانية لمساءلة ترامب.

وكانت هذه القائمة للمشرعين تشمل حتى الجمعة جمهوريا واحدا فقط في الكونغرس وهو النائب من ولاية إيلينوي، أدام كيسنجر، لكن لاحقا أعلن السيناتور من ولاية نيبراسكا، بين ساس، أنه سيدعم أي إجراء لإقصاء ترامب عن السلطة لأنه "انتهك قسمه الذي أداه عند تولي المنصب".

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء الأربعاء، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة بشكل عام إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم تأكيده رفض القبول بهذه النتائج.

ويوم الخميس، أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم على خلفية هذه الأحداث، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونغرس لعزل الرئيس عن السلطة.

وفي كلمة ألقاها مساء الخميس حول هذه الأحداث دان ترامب، الذي يواجه اتهامات واسعة بالتحريض على أعمال شغب ونشر ادعاءات كذبة حول "سرقة الانتخابات"، دان اقتحام مجمع الكابيتول متوعدا المشاركين في الاضطرابات بأنهم سيدفعون ثمن تصرفاتهم، كما قال إن "إدارة جديدة سيتم تنصيبها يوم 20 يناير".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أكثر من 200 مشرع في الكونغرس الأمريكي يدعمون عزل ترامب عن السلطة
مجلس النواب الأمريكي: مستعدون للمضي قدما في إجراءات عزل ترامب
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج
عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 4 آلاف خلال الـ24 ساعة الماضية
ظريف: المستسلمون لغطرسة ترامب يدينون الآن ممارساته
إعلان حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية لندن بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات
ماذا كُتب على اللوحة التي ظهرت خلف قائد الثورة الاسلامية؟
السيد الخامنئي دام ظله : قرار الغاء الالتزامات النووية كان منطقيا وصحيحا، ولا معنى لالتزامنا مع عدم التزام الآخرين
مسؤولو إدارة ترامب الذين استقالوا حتى الآن احتجاجًا علي هجوم الكونغرس.
رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي يدعو لعزل ترامب فورا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك