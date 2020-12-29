بريطانيا تسجل ارتفاعا قياسيا وحادا للإصابات اليومية بكورونا وسط انتشار السلالة الجديدة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيلها 53135 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يمثل ارتفاعا قياسيا وحادا لهذا المؤشر المتزايد وسط انتشار السلالة المتحورة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 53135، ليصل إلى مستوى 2382865 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا وكبيرا لمؤشر الإصابات اليومية بالمرض في المملكة المتحدة بعد أن سجلت البلاد يوم 26 ديسمبر 34693 حالة، وفي 27 ديسمبر 30501، وفي 28 ديسمبر 41385، ما كان يمثل أعلى حصيلة سابقة.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 414 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 71567 متوفيا.

يأتي ذلك بعد أن بلغت الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 26 ديسمبر 210 حالات، وفي 27 ديسمبر 316، وفي 28 ديسمبر 357.

وتعليقا على هذه التطورات، قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن المستوى "غير المسبوق" لانتشار الإصابات بالعدوى أمر "يثير قلقا بالغا".

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وأطلقت سلطات البلاد يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وفي الوقت ذاته رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.