ترامب: قد نستولي على كوبا بشكل ودي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة قد تستولي على كوبا بشكل ودي، زاعما أن العديد من السكان هناك يريدون التغيير، حيث أعلنت السلطات الكوبية في وقت سابق، أن الجيش قضى على أربعة أشخاص واعتقل ستة آخرين بعد أن دخل زورق مسجل في فلوريدا المياه الإقليمية للجزيرة قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

ووفقا لرواية هافانا، كان على متن القارب مسلحون وفتحوا النار أولا. وأفادت قناة "إن بي سي نيوز" أن مواطنا أمريكيا واحدا على الأقل لقي حتفه نتيجة للحادث.

في نهاية يناير الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تبيع أو تصدر النفط لكوبا.

كما أكدت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تسعى، من خلال حصار الطاقة، إلى خنق اقتصاد هذه الدولة الكاريبية وجعل الظروف المعيشية لسكانها لا تطاق.