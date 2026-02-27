ترامب يؤكد رغبته في رفع العقوبات عن روسيا في حال إبرام صفقة بشأن أوكرانيا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجيبا على أسئلة تاس أثناء حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تريد رفع العقوبات المفروضة على روسيا عند تسوية النزاع في أوكرانيا، إذ ذكر ترامب: "أود حقا أن أتمكن من ضمان تخفيف العقوبات"، معلقا على طلب توضيح ما إذا كان يسعى إلى رفع القيود عن موسكو وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة.

وفي الوقت ذاته، أكد ترامب أنه يسعى إلى تسريع إنهاء النزاع في أوكرانيا، قائلا: "وأود أن ينتهي هذا بسرعة".

وكانت موسكو قد أكدت مرارا أنها قادرة على تجاوز حصار العقوبات الذي بدأ الغرب بفرضه عليها قبل سنوات، كما تكررت في الدول الغربية نفسها أصوات ترى أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.