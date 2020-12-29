"كورونا المتحور" يصل إلى الإمارات

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، رصد إصابات محدودة بفيروس كورونا المتحور، الذي ظهر لأول مرة في بريطانيا.

وأفادت السلطات الصحية في الإمارات بـ"‏ثبوت وجود حالات محدودة في دولة الإمارات‬ مصابة بالطفرة الجديدة من ‫فيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة".

جدير بالذكر أن لبنان هي ثالث دولة عربية تظهر فيها إصابات بالسلالة الجديدة من فايروس كورونا، بعد لبنان والأردن.

وتسبب ظهور سلالة فايروس كورونا الجديدة في بريطانيا في فرض قيود على السفر مع عشرات البلدان.