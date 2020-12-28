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وفاة الملياردير الصيني لين كي مبتكر لعبة "غيم أوف ثرونز" متأثرا بالسم في شنغهاي


أعلنت الصين وفاة لين كي، الملياردير، مؤسس شركة "يوزو" الصينية  للألعاب الإلكترونية، بعد دخوله المستشفى يوم 17 ديسمبر متأثرا بسم، دسه زميل له في كوب شاي، حسب شرطة شنغهاي.

 وقالت صحيفة "تشاينا ساوث مورنينغ بوست" إن لين كي، مؤسس الشركة، البالغ من العمر 39 عاما، توجه إلى مستشفى في شنغهاي لأول مرة في يوم 16 ديسمبر بعد شعوره بآلام حادة، حسب مصدر من مؤسسته، وخضع لاحقا للعلاج، غير أن الأوان كان قد فات.

وفارق لين كي الحياة يوم الاحتفال بعيد ميلاد المسيح، محدثا صدمة في أوساط محبيه ومتتبعي ألعابه الذين بكوه أمام مقر مكتبه. وترك وراءه ثروة تُقدَّر بقرابة 1,5 مليار دولار، فيما انخفضت قيمة أسهم شركته "يوزو"، التي أسسها سنة 2009، بنسبة 18% بمجرد ذيوع خبر دخوله المستشفى، وعاودت الانخفاض لاحقا بنسبة أقل.

في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة في شنغهاي زميله المشتبه فيه بقتله، وهي تواصل تحقيقها معه للوقوف على ملابسات وفاة مبتكر "لعبة العروش" (Game of thrrones).

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وفاة الملياردير الصيني لين كي مبتكر لعبة "غيم أوف ثرونز" متأثرا بالسم في شنغهاي
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