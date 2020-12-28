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أحدث كوارث كورونا.. إغلاق شركة طيران بعد خسائر مالية كبيرة


أعلنت شركة الطيران الوطنية في الجبل الأسود، "مونتينيغرو إيرلاينز"، الإغلاق بشكل كامل؛ بسبب خسائر مالية كبيرة تكبدتها الشركة أخيراً، ليفقد 360 موظفاً وظائفهم.

ووفقاً لموقع جريدة "إندبندنت" فإن الرحلة الأخيرة YM103 كانت من بلغراد في صربيا إلى بودغوريتشا في الجبل الأسود.

تأسست شركة "مونتينيغرو إيرلاينز" في العام 1994، قرب نهاية الحرب الأهلية اليوغوسلافية، ودعمت مالياً من قبل حكومة جمهورية يوغوسلافيا السابقة لمعظم فترة وجودها.

يتكون أسطول الناقلات من أربع طائرات ركاب، هي: ثلاث طائرات من طراز إمبراير 195، وطائرة واحدة من طراز فوكر 100، كان عمرها 31 عاماً.

في العام 2019، نقلت شركة "مونتينيغرو إيرلاينز" 657 ألف و276 راكبا، إلا أنها تأثرت كثيراً في العام 2020 بسبب الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

خسائر قطاع الطيران من فيروس كورونا كانت كبيرة، حيث تكبدت شركة "Tui" خسائر بقيمة مليار جنيه إسترليني، خلال إغلاق فيروس كورونا، لكنها لا تزال متفائلة بإمكانية تعويض ذلك، كما أعلنت شركة "Adria Airways" إفلاسها.

وكانت شركة "رايان إير" قد اشتكت إلى الاتحاد الأوروبي، بشأن ما سمّته مساعدة حكومية غير شرعية لشركة طيران الجبل الأسود.

في أوائل شهر آذار الماضي، قبل وقت قصير من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، وقرار الإغلاق شبه التام للطيران في جميع أنحاء أوروبا، أعلنت شركة "مونتينيغرو إيرلاينز" عن خطط لإغلاق مكاتبها في لندن، وأماكن أخرى.

ومثلها مثل جميع شركات الطيران الأوروبية، تضرّرت "مونتينيغرو إيرلاينز" بشدة من الوباء، فيما أعلنت الحكومة في الجبل الأسود عزمها تأسيس شركة نقل وطنية جديدة.

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