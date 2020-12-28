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المتحدث باسم الخارجية الايرانية : حذرنا الادارة الاميركية من القيام بأي مغامرات جديدة


صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان طهران حذرت الادارة الاميركية من القيام باي مغامرات جديدة في ايامها الاخيرة، مؤكدا "اننا لم ولن نسعى وراء التوتر في المنطقة لكننا في الوقت ذاته لا نتردد لحظة واحدة في الدفاع عن البلاد".

وشدد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي على ان الهجمات ضد المباني الدبلوماسية والسكنية مرفوضة تماما، مبينا انه في السابق تعرضت الاماكن الدبلوماسية الايرانية في العراق لهجمات وقال : ان ما قاله ترامب وبومبيو مدان ومرفوض.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بان ايران لن تسمح بان يذهب دم الشهيد القائد قاسم سليماني هدرا وان تمر الجريمة بلا معاقبة الضالعين فيها، محملا الادارة الاميركية المسؤولية في هذا الصدد.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان طهران حذرت الادارة الاميركية من القيام باي مغامرات جديدة في ايامها الاخيرة، مؤكدا اننا لم ولن نسعى وراء التوتر في المنطقة لكننا في الوقت ذاته لا نتردد لحظة واحدة في الدفاع عن البلاد.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ، بان ايران لن تسمح بان يذهب دم الشهيد القائد قاسم سليماني هدرا وان تمر الجريمة بلا معاقبة الضالعين فيها، محملا الادارة الاميركية المسؤولية في هذا الصدد.

وردا على سؤال حول تقارير افادت بتوجه غواصة صهيونية الى الخليج الفارسي قال: لا اعلم مدى صحة هذا التقرير. الجميع يعلم ما معنى الخليج الفارسي بالنسبة لايران ويعلمون سياساتها في المجال الدفاعي. هذه الاعيب اعلامية وانتم قادرون على السيطرة على هذه الحرب النفسية بصورة افضل.

واشار الى المتغيرات السياسية خلال الاسبوع الماضي واضاف : افتتح أمس المؤتمر الرابع حول تاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية بخطاب لوزير الخارجية محمدجواد ظريف ركز على العلاقات بين إيران مع الدول الآسيوية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى لقاء ظريف مع مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب الثلاثاء الماضي وقال: خلال الاجتماع تم بحث مختلف القضايا واكد وزيرالخارجية على أن الحل النهائي للنزاع في أفغانستان هو الحوار السياسي الشامل بمشاركة جميع الفئات.

واضاف خطيب زادة إن اجتماعا عقد الأسبوع الماضي لوزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إيران شددت في هذا الاجتماع غير الرسمي والافتراضي على ضرورة وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها.

وفيما يتعلق بزيارة وفد عراقي الى ايران قال المتحدث باسم الخارجية ان مستشار رئيس الوزراء العراقي زار طهران وتمت مناقشة احدث المتغيرات، مؤكدا على وجود زيارات وبشكل مستمر بين ايران والعراق.

وبشأن مزاعم أوكرانيا بأنها لم تتلق تقريرًا عن تحطم الطائرة الأوكرانية قال خطيب زاده : اولا نقدم تعازينا للأسر المفجوعة، ثانيا كما قلت الأسبوع الماضي ، فإن هيئة الطيران المدني ، بصفتها المؤسسة المسؤولة في المجال التقني ، قامت بتقديم التقرير إلى الأوكرانيين والأطراف الأخرى في شكل فيديو عبر الإنترنت.

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المتحدث باسم الخارجية الايرانية : حذرنا الادارة الاميركية من القيام بأي مغامرات جديدة
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