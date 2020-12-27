"أسترا زينيكا" تعلن عن اكتشاف صيغة ناجحة لزيادة فعالية لقاحها ضد كورونا

أعلنت شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية للأدوية عن اكتشافها أسلوبا سيزيد بشكل ملموس فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وصرح الرئيس التنفيذي لـ"أسترا زينيكا"، باسكال سوريوت، في حوار مع صحيفة "صنداي تايمز" اليوم الأحد: "نعتقد أننا استخلصنا صيغة ناجحة لزيادة فعالية (اللقاح) بعد إعطاء جرعتين منه، تتيح الوصول إلى مستوى اللقاحات الأخرى".

وذكر سوريوت أنه لا يستطيع الكشف عن هذه الصيغة الآن، مضيفا أن الشركة ستنشرها لاحقا.

وجاء ذلك بعد تعرض "أسترا زينيكا" لموجة انتقادات بعد ورود نتائج متباينة للاختبارات السريرية.

وحسب هذه البيانات، تصل فعالية اللقاح 90% عندما جرى تطعيم الشخص بنصف جرعة ثم بجرعة كاملة بعد شهر على الأقل.

لكن لدى تلقي الشخص جرعتين كاملتين من اللقاح بنفس الفصل الزمني انخفضت فعاليته إلى 62% فقط.

وبشكل عام تم تقدير فعالية اللقاح بناء على نتائج الاختبارات بـ70%، وذلك مقابل 95% لدى اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و""بيونتيك" الألمانية و94.5% لدى لقاح شركة "موديرنا" الأمريكية و91.4% لدى "سبوتنيك V" الروسي، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم.

وكانت الحكومة البريطانية قد أبرمت اتفاقية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح "أسترا زينيكا"، وسط تقارير صحفية بأن اعتماده رسميا في المملكة المتحدة سيتم في الأسبوع القادم.