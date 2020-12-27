الصفحة الدولية

تسجيل 14205 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تركيا


أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 254 وفاة و14205 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14205 أشخاص، ليصل إلى مستوى 2147578 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة تراجعا نسبيا لمؤشر الإصابات اليومية بالمرض حيث بلغ يوم 23 ديسمبر 19650 حالة، وفي 24 ديسمبر 18102، وفي 25 ديسمبر 17543، وفي 26 ديسمبر 15118.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 19878 شخصا بعد تسجيل 254 حالة جديدة، مقابل 259 يوم 23 ديسمبر، و254 في 24 ديسمبر، و256 في 25 ديسمبر، و253 في 26 ديسمبر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيد حسن نصرالله: محمد بن سلمان طرح مسألة اغتيالي خلال زيارته إلى واشنطن
السلطات الأمريكية تتهم عسكريا بقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في إيلينوي وأجهزة الأمن تلقي القبض عليه
"أسترا زينيكا" تعلن عن اكتشاف صيغة ناجحة لزيادة فعالية لقاحها ضد كورونا
قنبلة موقوتة في أمريكا... 20 مليون مواطن على حافة التشريد
معهد أميركي بشأن سلالة كورونا المتحورة: لا تؤدي إلى الإصابة بعدوى أكثر خطورة
تسجيل 14205 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تركيا
بيسكوف: موسكو واجهت هجمات من منافسين عديمي الضمير ضد اللقاحات الروسية ضد كورونا
الصين تعلق حركة الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة
الصحة الفرنسية: الحكومة قد تفرض إغلاقاً عاماً ثالثاً على مستوى البلاد
بدء تطعيم سكان موسكو المسنين ضد كورونا اعتبارا من الاثنين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.9
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك