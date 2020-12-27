الصفحة الدولية

بدء تطعيم سكان موسكو المسنين ضد كورونا اعتبارا من الاثنين


أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، عن بدء تطعيم السكان المسنين في المدينة ضد فيروس كورونا المستجد، طوعا ومجانا، اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم.

وأكد سوبيانين في مدونته الشخصية اليوم الأحد فتح باب التسجيل لتطعيم السكان فوق سن الـ60 عاما اعتبارا من يوم غد الاثنين، بعد مصادقة وزارة الصحة الروسية أمس على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في تلقيح المواطنين المسنين، اعتمادا على نتائج اختباراته السريرية.

وأشاد عمدة موسكو بقرار الوزارة قائلا: "إنه امر ممتاز، لأن المواطنين المسنين يشكلون أكبر مجموعة خطر تعاني من المرض بشكل أشد من الأخرى. نفتح باب التسجيل لهم اعتبارا من الاثنين، وبودي القول بناء على تجربتي الشخصية إن هذا أمر فعال في الواقع".

وتتصدر موسكو قائمة الأقاليم الروسية الأكثر تضررا بكورونا، وسجلت فيها منذ تفشي الوباء حتى اليوم 786204 إصابات مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 10913 حالة وفاة، و604604 حالات شفاء.

ورصدت السلطات الصحية في موسكو في 24 ديسمبر قفزة غير مسبوقة بـ8203 إصابات جديدة خلال 24 ساعة، لكن معدل الإصابات اليومية تراجع منذ ذلك الحين إلى 6620 حالة خلال اليوم الأخير.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بدء تطعيم سكان موسكو المسنين ضد كورونا اعتبارا من الاثنين
أردوغان يتعهد بكسر "مثلث الشر"
سقوط مروحية للجيش الباكستاني ومقتل 4 من طاقمها
انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في أوروبا اليوم
6 قتلى وجرحى بهجوم مسلح داخل قاعة "بولينغ" في أميركا
‏حريق مجهول يلتهم مبنى شركة Phoenix Graphics في روتشستر بنيويورك.
قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في ولاية ماساتشوستس الأمريكية
ترامب يطالب أعضاء الكونغرس الجمهوريين بـ"التصعيد من أجل الرئاسة"
الصحة العالمية: جائحة كورونا ليست الأخيرة
إيران تعلن غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب مضيق هرمز
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.9
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك