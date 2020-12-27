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ترامب يطالب أعضاء الكونغرس الجمهوريين بـ"التصعيد من أجل الرئاسة"


طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء الكونغرس الجمهوريين بـ"التصعيد والنضال" من أجل الرئاسة، مؤكدا أن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل لم يقوما بعملهما المتعلق بالانتخابات.

وفي سلسلة تغريدات له عبر "تويتر"، اعتبر ترامب أنه "حان الوقت لأعضاء الكونغرس الجمهوريين للتصعيد والنضال من أجل الرئاسة، مثلما كان سيفعل الديمقراطيون إذا كانوا قد فازوا بالفعل".

وعدد ترامب ما وصفها بالأدلة على فوزه التي اعتبرها بأنها "لا تقبل الجدل"، مشيرا إلى أن "هناك انخفاض كبير في أوراق الاقتراع بالبريد في الولايات المتأرجحة، وقد تم حشو صناديق الاقتراع (مثبت بالفيديو)، إضافة إلى الناخبين المزدوجين، والناخبين الموتى، والتوقيعات المزيفة، والناخبين المهاجرين غير الشرعيين، ومنع مراقبي التصويت الجمهوريين".

وتابع ترامب: "هناك عدد أصوات أكثر من الناخبين الفعليين (راجعوا ديترويت وفيلادلفيا).. الأرقام أكبر بكثير مما هو ضروري للفوز بالولايات المتأرجحة الفردية، ولا يمكن حتى الطعن فيها".

وقال: "المحاكم سيئة، ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل لم يقوما بعملهما".

وأضاف ترامب: "نظام الانتخابات في الولايات المتحدة يبدو مثل نظام بلد من العالم الثالث.. لقد ولت حرية الصحافة لفترة طويلة".

ولفت إلى أنه "عندما ينتهي كل شيء، وتصبح هذه الفترة الزمنية مجرد فصل قبيح آخر في تاريخ بلادنا، فسننتصر".

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