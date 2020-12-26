روحاني يتهم أمريكا بعرقلة حصول بلاده على لقاح كورونا

اتهم الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم السبت (26 كانون الأول 2020)، الولايات المتحدة بافتعال العقبات ضدها للحيلولة دون الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الرئيس روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا "اننا نسعى من اجل صنع اللقاح المضاد لفيروس كورونا ونعمل في الوقت ذاته لشراء اللقاح من الخارج.. الا ان الاميركيين اختلقوا العقبات بالتاكيد وقاموا بممارسات خبيثة ودنيئة في هذا السياق