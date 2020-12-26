مركز غاماليا: لم يتم رصد أي ردود فعل تحسسية شديدة عند استخدام لقاح "سبوتنيك V"

ذكر مدير مركز غاماليا الوطني الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، أن متابعة استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد عدوى "كوفيد-19" لم تكشف أي ردود فعل تحسسية شديدة.

وقال غينتسبورغ، في حديث لقناة "روسيا 24" تم بثه اليوم الجمعة: "لم يتم كشف أي ردود فعل تحسسية شديدة عند استخدام اللقاح سبوتنيك V خلال 3 مراحل من الاختبارات السريرية والتداول المدني".

وتابع غينتسبورغ، تعليقا على الأنباء حول رصد ردود فعل تحسسية لدى 7 مواطنين أمريكيين بعد تناولهم لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بـ"سبوتنيك V" بلغ حتى الآن 700 ألف شخص، مضيفا: "وزارة الصحة والهيئة الفدرالية للرقابة في مجال الصحة تتابعان بشكل صارم كل الآثار الجانبية".

وبدأت روسيا يوم 10 ديسمبر الحالي حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد هذا المرض الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 1.7 مليون شخص.

وسبق أن أعلنت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية أنها تدرس التقارير حول تسجيل ردود فعل تحسسية لدى 5 أشخاص تناولوا لقاح "فايزر" و"بيونتيك"،

مبينة أن هذا الأثر الجانب قد تثيره المادة الكيميائية بولي إيثيلين غليكول، التي تستخدم كذلك في إنتاج لقاح شركة "موديرنا"، فيما ارتفع هذا العدد لاحقا إلى 7 أشخاص.