الإعلام الفرنسي: الصحة الفرنسية تجيز استخدام لقاح "فرايزر- بيونتيك" ضد كورونا

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن هيئة الصحة العليا الفرنسية (NAS) منحت الإذن باستخدام لقاح "فرايزر- بيونتيك" (Pfizer- BioNTech) في البلاد.

وقال وزير الصحة الفرنسي ،أوليفييه فيران، في بداية الأسبوع، يجب أن يبدأ التطعيم في 27 ديسمبر.

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيك، إنه سيتم تطعيم حوالي مليون شخص في المرحلة الأولى، وستستمر المرحلة الأولى من التطعيم من ستة إلى ثمانية أسابيع، مشيرا إلى أن عملية التطعيم في فرنسا اختيارية.

وفي وقت سابق، سمحت المفوضية الأوروبية باستخدام لقاح "Pfizer - BioNTech" في سوق الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تبدأ التطعيمات في دول الاتحاد في 27-29 ديسمبر.

وسجلت فرنسا حوالي 2.5 مليون إصابة مؤكدة بـكورونا، و61978 وفاة منذ انتشار الوباء في البلاد.