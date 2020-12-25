خبراء ينتقدون استغلال ترامب لنهاية فترته الرئاسية وبيعه قنابل للسعودية بنصف مليار دولار

انتقد مجموعة من الخبراء والمدافعين عن حقوق الانسان استغلال الرئيس الامريكي لنهاية فترته الرئاسية بتمرير صفقة بيع قنابل امريكية متقدمة الى السعودية بقيمة حوالي نصف مليار دولار ، والتي مازالت تقود حربا ضد اليمن منذ خمس سنوات شملت الحصار والتجويع والقصف الجوي للبني التحتية وقتل المدنيين.

وذكرت صحيفة بلومبيرغ في تقرير أن “وزارة الخارجية الأمريكية قد أخطرت الكونغرس بعزمها على ترخيص بيع حوالي 7500 قطعة ذخيرة من صواريخ جو – ارض من طراز رايثيون بيفواي موجهة بدقة بقيمة 478 مليون دولار للسعودية ، على الرغم من وضعها كواحدة من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم ومن اسوأ مرتكبي جرائم الحرب المدعومة من الولايات المتحدة في اليمن”.

واضاف أنه ” بعد الموافقة على الترخيص على الأرجح قبل مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمنصبه الشهر المقبل ستحصل شركة ريثيون على الضوء الأخضر لبيع الأسلحة مباشرة إلى النظام السعودي”.

وتابع أن ” المدافعين عن حقوق الإنسان ادانوا عملية البيع المقترحة ، مشيرين إلى سلوك القوات العسكرية السعودية والقوات المتحالفة معها في اليمن، حيث قال جيف أبرامسون من جمعية الحد من التسلح “يجب ألا يستخدم الرئيس المنتهية ولايته فترة (البطة العرجاء) لجعل الامر أكثر صعوبة”.

من جانبه قال ويليام دي هارتونج ، مدير برنامج الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية إنه ” يجب عدم السماح لهذه الصفقة ان تمرر ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تبيع قنابل دقيقة التوجيه للسعودية في هذا الوقت ، بالنظر إلى دورها الرائد في الحرب الجوية في اليمن التي أودت بحياة آلاف المدنيين وأطالت أمد الصراع الذي أصبح الآن أسوأ كارثة إنسانية في العالم”.

وبين هارتونج أن ” الصفقة قد ينظر اليها على انها مكافأة من ترامب للنظام السعودي في وقت لم يتحمل فيه بعد المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي أو يقلل من حملته القمعية الداخلية ضد منتقدي النظام والمدافعين عن حقوق الإنسان ،وأخيرًا وليس آخرًا ، يجب أن يكون هذا قرارًا للإدارة جديدة وليس لرئيس منتهية ولايته”.

واتهم جيف أبرامسون ، الزميل البارز في جمعية الحد من الأسلحة ، إدارة ترامب “بدفع المزيد من الأسلحة بشكل خطير إلى الشرق الأوسط إلى دول لديها سجل في إساءة استخدامها، مشيرا الى أنه ” لا ينبغي للولايات المتحدة ببساطة أن تبيع أسلحة للسعودية ، خاصة بالنظر إلى دورها في تفاقم المعاناة الانسانية في اليمن “.