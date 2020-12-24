ظريف يحذر ترامب من أي مغامرة ضد إيران

حذر وزير الخارجية الايراني جواد ظريف الرئيس الامريكي ترامب من اية مغامرة ضد ايران

وكتب ظريف في صفحته الشخصية على تويتر: ترامب يستخدم صورة لا قيمة لها لاتهام إيران.

واضاف "في المرة الأخيرة ، دمرت الولايات المتحدة منطقتنا ، وبددت 7 تريليونات دولار ، وقتلت 58976 أمريكيًا بزعم زيف وجود أسلحة دمار شامل".

ومحذرا بالقول ان هذه المرة سيكون الوضع أسوأ بكثير. سيكون ترامب مسؤولاً بالكامل عن عواقب أي مغامرة في الأيام الأخيرة من حياته المهنية.