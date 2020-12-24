قطر تبلغ مجلس الأمن عن اختراق 4 مقاتلات بحرينية لأجوائها

أبلغت قطر، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن خروقات لمجالها الجوي من قبل أربع طائرات مقاتلة بحرينية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن المقاتلات البحرينية اخترقت الأجواء القطرية، يوم الأربعاء الموافق لـ9 ديسمبر.

ووجهت المندوب الدائم ل‍دولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، رسالة إلى المندوب الدائم لجنوب إفريقيا ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، جيري ماتجيلا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت إخطارا رسميا من قبل حكومة دولة قطر باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي ل‍دولة قطر فوق المياه الإقليمية القطرية.

وعبرت الرسالة عن "استنكار دولة قطر بشدة لهذه الخروقات بوصفها انتهاكا لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها"، مشيرة إلى أن هذه الخروقات تتعارض بشكل صارخ مع التزامات مملكة البحرين بموجب القانون الدولي، وأن هذه الخروقات تعتبر تصعيدا يرفع من حدة التوتر في المنطقة الذي ساهمت البحرين في زيادته من خلال اشتراكها في الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية وغير المبررة على دولة قطر.

ونوهت الرسالة بأن هذه الخروقات هي ليست الأولى التي تقوم بها طائرات عسكرية بحرينية لأجواء دولة قطر، وشددت على أن "تكرار هذه الحوادث يدل على استهتار بالالتزامات الدولية من جانب مملكة البحرين لا يمكن السكوت عليه".