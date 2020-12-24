فشل اختبار صاروخ فرط صوتي أمريكي

أحبط سلاح الجو الأمريكي إطلاق أول نموذج اختباري لصاروخ " جو – جو" فرط الصوتي الأمريكي الذي تم تصميمه في إطار برنامج Air-Air Weapon Concept السري.

وقالت مجلة Air Force Magazine نقلا عن مصادر مطلعة في المشروع إن إدارة المشاريع المستقبلية الواعدة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية فشلت في إطلاق أول نموذج لما يسمى بـ"الصاروخ فرط الصوتي الحقيقي".

وجاء في مقال نشرته المجلة إنه كان يفترض أن تطلق قاذفة B-52 Stratofortress الاستراتيجية صاروخا فرط الصوتي الأسبوع الماضي. لكن ذلك لم يحدث لارتكاب "أخطاء غبية".

وأشارت المجلة إلى أنه كان يخطط أولا لإطلاق نموذج فرط الصوتي صممته شركة " لوكهيد مارتن" المتخصصة في إنتاج الطائرات والمعدات الفضائية والسفن.