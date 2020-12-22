روسيا تستدعي سفراء ألمانيا وفرنسا والسويد للاحتجاج على فرض عقوبات ضد موسكو

استدعت وزارة الخارجية الروسية، سفراء ألمانيا وفرنسا والسويد للاحتجاج على فرض عقوبات عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وفى وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها سوف تؤيد تمديد العقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وذلك خلال القمة الأوروبية القادمة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" فى نشرتها باللغة الإنجليزية أن "ميركل أبلغت البرلمان الألماني البوندستاج أن برلين لا توافق على ادعاءات روسيا الفعلية بشأن بحر آزوف ، وسوف تدعم تمديد العقوبات الأوربية ضدها".

وكان السفير الألمانى لدى أوكرانيا أرنست فولفجانج قد حذر فى وقت سابق من عواقب فرض عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب حادث خليج كيرش الذى وقع مؤخرا، مؤكدا أنها سوف تنطوى على " آثار عكسية".

وكانت البحرية الروسية قد قامت مؤخرا بإطلاق النار على 3 سفن أوكرانية واحتجاز طواقمها خلال إبحارها فى بحر آزوف .

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض هذه العقوبات ضد موسكو بسبب قيامها بضم القرم إلى أراضيها.