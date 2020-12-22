الجيش الصيني يعلن طرده مدمرة أمريكية من مياه قريبة من جزر "نانشا"

أعلن الجيش الصيني، الثلاثاء، عن طرد السفينة الحربية الأمريكية "يو آس آس جون ماك كين" عندما تجاوزت المياه المحاذية لجزر "نانشا" الصينية دون إذن بكين.

ونقلت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية عن المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي للجيش الصيني الكولونيل تيان جونلي قوله إن "الصين أعدت قوات بحرية وجوية ثم حذرت وطردت المدمرة الأمريكية".

واعتبر الضابط السامي الصيني ما فعلته المدمرة الأمريكية "انتهاكا خطيرا" لأمن وسيادة الصين متوعدا بأن، قوات بلاده في "حالة تأهب قصوى دائمة" لحماية السيادة الصينية والأمن والاستقرار في المنطقة "بصرامة".