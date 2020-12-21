دول الاتحاد الأوروبي تتفق على حظر التنقل مع بريطانيا

أفادت وكالة "رويترز" مساء يوم الاثنين، بأنه جميع دول الاتحاد الأوروبي ستفرض حظر السفر على المملكة المتحدة حتى منتصف ليل يوم الثلاثاء. وأضافت أنه سيتم إعفاء السيارات والشاحنات من الحظر.

وكانت السفارة الفرنسية في بريطانيا قد قالت في تغريدة على ""تويتر" بأن الاتحاد الأوروبي سيضع في الساعات القليلة المقبلة على المستوى الأوروبي بروتوكولا صحيا متينا لضمان استئناف التنقل من المملكة المتحدة.

وأكدت السفارة أن الأولوية هي حماية المواطنين.