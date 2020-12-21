السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية بعد اكتشاف سلالة جديدة لفايروس كورونا

قررت وزارة الداخلية السعودية تعليق الدخول إلى البلاد عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعا آخر، بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في الداخلية السعودية أنه "وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية".

وتتضمن الإجراءات تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي البلاد، فيسمح لها بالمغادرة.

كما تم تعليق الدخول إلى السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.